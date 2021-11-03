محكمة التمييز الكويتية تفصل في قضية "صدام حسين البنغالي"

فصلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأربعاء، في قضية "صدام حسين البنغالي".

ووفقا لحساب "المجلس" المحلي، فإن المحكمة أيدت الحكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تجديد دفاتر المركبات مقابل 10 دنانير (33 دولارا) كرشوة.

محكمة التمييز تؤيد حبس صدام حسين البنغالي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمة تجديد دفاتر المركبات مقابل 10 دنانير كرشوة وبراءة موظفة كويتية من الإتهام. pic.twitter.com/xrg6Y87VWu — المجلس (@Almajlliss) November 3, 2021

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت بسجن وافد بنغالي يدعى "صدام حسين"، ثلاثة أعوام، بعد أشهر من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات لوافدين بطريقة مخالفة للقانون.

وأحيل الوافد البنغالي والموظفة إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة تلقي رشوة تجاوزت قيمتها 30 ألف دينار، أي نحو (98 ألف دولار)، مقابل إنجاز معاملات لوافدين بخلاف الإجراءات القانونية.

وبحسب تقارير سابقة، فقد اعترف البنغالي بعد الإيقاع به متلبسا "بأنه يعمل على إنجاز المعاملات بالشراكة مع الموظفة الكويتية حيث يقوم هو بدور الوسيط بينها وبين الوافدين أصحاب المعاملات".

وكشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلاً عن مصدر أمني تفاصيل ضبط المتهمين، حيث قال: "إن معلومات وصلت إلى إدارة مباحث محافظة الأحمدي تفيد بقيام الوافد (صدام حسين) بإنجاز معاملات تجديد دفاتر السيارات للوافدين مقابل عشرين دينارا لكل معاملة".