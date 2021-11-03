ليبيا... المتحدث باسم البرلمان يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، نيته الترشح لعضوية المجلس، في الانتخابات المزمع إجراؤها نهاية العام الجاري.

وقال بليحق في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "اليوم أعلن نيتي الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق، خدمة لوطني ومدينتي العزيزة وأهلها، وإبراء لذمتي أمام الله ثم وطني".

ودعا الشباب الليبي إلى "عدم التردد في التقدم للترشح للانتخابات لمن يرى في نفسه القدرة والكفاءة لتحمل هذه الأمانة؛ لأن الشباب هم عماد الأمم وهم محرك التغيير".

وأضاف: "إذا ما أردنا إحداث التغيير في مستقبل بلادنا التي عانت كثيرا خلال سنوات مضت، فلا تترددوا وبادروا لبناء مستقبل أفضل لنا ولبلادنا".

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن "مشاورات تجري بين قيادات ونخب سياسية وبرلمانية ليبية عليا، ليست ببعيدة عن الضغوط الخارجية، لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي أثيرت حوله العديد من الملاحظات، سواء من مفوضية الانتخابات أو البعثة الأممية، أو مجلس الدولة أو النائب بالمجلس الرئاسي، الذي طرح مبادرة بالخصوص لما أسماه بالتوصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية".

وطالب حقوقيون ونواب وأعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأحد الماضي، البعثة الأممية بالالتزام بخارطة الطريق وبنودها وعدم خرقها عبر رسالة موقعة من العديد من الأعضاء والأحزاب.

وطالب الموقعون على ضرورة الالتزام بما ورد في نص المادة 12 من قانون انتخاب رئيس البلاد بشأن ضرورة أن يكون المرشح قد توقف عن أداء مهام عمله قبل 3 أشهر من إعلان ترشيحه.

لافتين إلى أنه "لا يجوز قبول ترشح أي شخص يمارس وظيفة عامة مدنية أو عسكرية، ما لم يتوقف عن أداء مهامه بحلول 24 سبتمبر/ أيلول الماضي".

وتضمنت الرسالة إشارة إلى التعهد الذي وقعه شاغلو المناصب التنفيذية لبعثة الأمم المتحدة، وأمام أعضاء ملتقى الحوار والشعب الليبي في 4 فبراير/شباط 2021، بشأن عدم الترشح للانتخابات التي تلي المرحلة التمهيدية وفق الباب الخاص بشروط الترشح لمناصب السلطة التنفيذية.