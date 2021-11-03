ما هي أكثر الدول العربية التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها؟

كشف استطلاع جديد عن أكثر الدول العربية التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها بشدة.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ميتافيم" الإسرائيلي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر الدول العربية التي يتوق الإسرائيليون لزيارتها.

وقال 10.2% من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم إنهم يرغبون في زيارة الإمارات، بينما قال 9.5% إنهم يريدون زيارة المغرب.

وحلّ لبنان في المركز الثالث، تبعتها مصر والسعودية، ضمن أكثر الدول التي يرغب الإسرائيليون في زيارتها.

Which Arab country do Israelis want to visit the most?

UAE ranks first with 10.2%. Morocco - 9.5%.

Source: a new survey published by @Mitvim Institute pic.twitter.com/jzThtCvcmv — Yonatan Gonen (@GonenYonatan) October 31, 2021

وكانت مصر هي أول دولة عربية وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979 بعد 4 حروب بينهما، فيما وقعت الإمارات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأواخر 2020، أعلنت المغرب وإسرائيل، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي قطعتها الرباط عام 2000 على خلفية أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

فيما لا يرتبط لبنان والسعودية بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتقول الرياض إن ذلك منوط بحل القضية الفلسطينية أولا، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق ما تنص عليه مبادرة السلام العربية من عام 2001.

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