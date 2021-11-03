الخارجية الأمريكية: إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية يزيد من عزلته

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، موضحا أن أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون، في خطر.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح برايس، خلال موجز صحفي: "الإخفاق في استعادة الحكومة المدنية في السودان سيزيد من عزلتها، وتحدثنا بالفعل عن تعليق تمويل بمقدار 700 مليون دولار".

وأضاف: "أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات من شركاء ومنظمات تمويل وعلى الأقل 19 مليار من إعفاءات ديون للسودان في خطر".

وتابع برايس: "تواصلنا مع شركائنا في مصر للتأكيد بأننا نقف بجانب الشعب السوداني، ولإيضاح للبرهان أن الاستحواذ العسكري على السلطة لن يتم التسامح معه".

وعن سبب عدم اشتراك مصر في البيان الرباعي لواشنطن وأبو ظبي ولندن والرياض حول السودان، والذي دعا لاستعادة الحكومة المدنية، قال برايس: "يسأل عن ذلك المصريون، البيان صدر عن الرباعي والعديد من دول العالم الأخرى يدعم الولايات المتحدة في موقفها من السودان".

وعن تقارير صحفية إسرائيلية حول تواصل واشنطن مع تل أبيب لإقناع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالتراجع عن الإجراءات التي أعلن عنها، قال برايس: "تواصلنا مع الشركاء في المنطقة حول الوضع في السودان شمل التواصل مع إسرائيل وكل المهتمين بسودان مستقر وديمقراطي".

في غضون ذاك، دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة لاستعادة الحكومة الانتقالية، التي يقودها المدنيون في السودان والإفراج عن المحتجزين ورفع حالة الطوارئ.

وجاء في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء: "المملكة السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤكد موقفها بجانب الشعب السوداني، وأهمية دعم تطلعاته إلى أمة ديمقراطية وسلمية"، مضيفا: "ندعو إلى الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية ذات القيادة المدنية".