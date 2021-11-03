إعلام عبري: حماس تتوجه بطلب إلى إسرائيل

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، إن حركة حماس توجهت عبر قطر بطلب جديد إلى تل أبيب.

وأوضحت القناة أن "حماس" تطالب المبعوث القطري إلى قطاع غزة محمد العمادي بالضغط على إسرائيل لمضاعفة عدد العمال المسموح لهم بمغادرة القطاع للعمل في إسرائيل.

وأضافت: "تبلغ الحصة الآن 10 آلاف عامل في اليوم. يمكن أن تشمل فقط المتزوجين الذين تبلغ أعمارهم 25 عاما فأكثر والذين خضعوا لفحص أمني وتم تطعيمهم ضد كورونا".

وبحسب القناة، تطالب حركة "حماس" بزيادة تلك الحصة إلى 30 ألف عامل فلسطيني.

وتابعت: "تطالب حماس بإدخال معدات ذات استخدام مزدوج إلى غزة، وهي معدات مخصصة للأغراض المدنية، ولكن يمكن استخدامها أيضا لأغراض إرهابية".

وقالت إن "القائمة تشمل من بين أشياء أخرى، أدوات الهندسة الميكانيكية وأدوات إصلاح القوارب ومعدات الأشعة السينية".

في الوقت نفسه، تدرس إسرائيل عدة مبادرات "للتيسير" على قطاع غزة في المرحلة المقبلة منها: زيادة كمية المياه التي تضخها إلى المنازل في غزة واستئناف زيارات أهالي الأسرى من غزة إلى السجون الإسرائيلية - التي توقفت بسبب كورونا.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة الذي يطقنه نحو مليونا فلسطيني منذ عام 2006، عندما فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية.

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