صحيفة: بعد غياب الحلول ميقاتي أمام خيار الاستقالة

كشفت صحيفة عربية، صباح اليوم الخميس، أن تعنت وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في تقديم استقالته واستحالة عقد جلسة للحكومة اللبنانية سيؤدي بميقاتي إلى اتخاذ قرار الاستقالة.

وذكرت جريدة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر خاصة أنه "أمام تعنت وزير الإعلام جورج قرداحي، واستحالة عقد جلسة للحكومة، فإنه في هذه الحالة لن يكون أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سوى خيار الاستقالة، خصوصاً أن رؤساء الحكومات السابقين والذين رشحوه يتحضرون لإصدار موقف جامع مع دار الفتوى لسحب الثقة السنية من ميقاتي".

وفي وقت أفيد عن مسعى لعقد جلسة لمجلس الوزراء، يصدر عنها اعتذار رسمي كبير لدول الخليج التي طالتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، شككت مصادر الصحيفة "بإمكان عقد هذه الجلسة خوفاً من انفجارها، خصوصاً أن "حزب الله" لا يزال يتشدد في الموقف ويشجع قرداحي على عدم الاستقالة، ويعتبر على لسان قيادييه، أن الحملة الخليجية تتخذ من تصريحات قرداحي شماعةً في حين هي تهدف لإخضاع لبنان لدفعه الى التخلّي عن الحزب".

وتابعت المصادر قائلة إن "اتصالات الوسطاء الدوليين لم تفضِ إلى أي نتيجة بعد، بل سمع هؤلاء ممّن تواصلوا معهم خليجياً، إصرارا على قطع العلاقات مع لبنان الرسمي، بل أن الاجراءات آخذة في التصعيد في حال لم تبادر الحكومة اللبنانية بالخطوة الاولى للحل وقد باتت معروفة للجميع".

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.