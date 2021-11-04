الأردن يبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لجميع الفئات

تبحث وزارة الصحة الأردنية إمكانية إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لجميع الفئات، وكذلك لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، حسبما صرح وزير الصحة الأردني فراس الهواري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الهواري، اليوم الخميس، ونقلتها قناة المملكة، وأضاف الوزير أن الأردن يراقب تجارب بعض الدول التي تعطي لقاحات كورونا للأطفال من 5-11 أعوام قبل اتخاذ قرار مماثل.

وزير الصحة للمملكة: بحث إعطاء جرعة ثالثة من مطاعيم كورونا لجميع الفئات ولمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر#عاجل #كورونا_الأردن #هنا_المملكة — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 4, 2021

وبحسب الوزير، فقد حصل 6 آلاف شخص على لقاحات كورونا من خلال الفرق الصحية المتحركة، ومن المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني إلى البلاد اليوم، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الخلط بين لقاحات فيروس كورونا يعطي مناعة أفضل.

وطمأن الهواري المواطنين على الوضع الوبائي في البلاد، حيث أوضح أن 600 مصاب بكورونا موجودون في المستشفيات حاليا، مؤكدا أن "الوضع الوبائي في الأردن مستقر بحذر".