لبنان: ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

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أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن توصله مع الرئيس ميشال عون، إلى اتفاق على خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.