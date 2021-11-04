بيان لبناني بشأن الهجوم بطائرتين مفخختين على السعودية

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، بيانا بشأن "المحاولة الفاشلة للهجوم بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية".

وأكدت الخارجية اللبنانية، في بيانها، "تضامنها مع السعودية في وجه أي اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية ومدنييها بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية"، مشددة على "تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبًا وحكومةً".

٢)كما تؤكد على تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعباً وحكومةً. — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) November 4, 2021

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" باتجاه مدينة جازان جنوب غربي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التحالف قوله إن "الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيّرتين مفخختين أطلقتهما المليشيات الحوثية تجاه جازان"​​​.

​يأتي ذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته في حال كانت بعد تعيينه كوزير.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

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