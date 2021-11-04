وزير الخارجية اللبناني معلقا على أزمة قرداحي: لا يجوز تأثر العلاقات بمواقف فردية

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، أمس الأربعاء، إنه لا يجوز تأثر العلاقات بين دولتين شقيقتين، مثل لبنان والسعودية، بمواقف فردية.

ونقلت وزارة الخارجية اللبنانية على حسابها الرسمي على "تويتر"، عن بوحبيب أن وجهة نظر الدولة اللبنانية محددة ومعروفة فيما يصدر عن أركانها، ومن خلال البيان الوزاري للحكومة، مشددا على أن أي مشكلة لبنانية سعودية يجب حلها بالحوار والتنسيق بحسب ميثاق جامعة الدول العربية.

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من القصر الجمهوري : "اي إشكالية بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والسعودية

لا بد ان تحل بالحوار والتنسيق وفق ميثاق جامعة الدول العربية"

بيروت في ٣/١١/٢٠٢١ — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) November 4, 2021

وأكد وزير الخارجية اللبناني أن بلاده تتطلع إلى أشقائها العرب حتى يكونوا بجانبها في ظروف الصعبة، مشيرا إلى أن أي تباعد عربي عن لبنان ستكون له انعكاسات سلبية، تؤذي بدورها التضامن والتعاون بين الأشقاء، معربا عن ثقته في أن أزمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، يجب وقوفها عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة.

وأوضح الوزير اللبناني أن بلاده كانت وستكون، دوما، نصيرة للدول العربية كلها، ولم تكن يوما معبرا للإساءة إلى أي دولة.

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من القصر الجمهوري: "لبنان ما كان يوما الا نصير الدول العربية الشقيقة كلها ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للاساءة الى أي دولة"

بيروت في ٣/١١/٢٠٢١ — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) November 4, 2021

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.