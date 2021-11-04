الملكة نور تثير الجدل بشأن نجلها الأمير حمزة

آثارت والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبد الله الثاني، الجدل بشأن نجلها، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الربيع الماضي، قائلة إنه "لا يزال غير طليق".

وقالت الملكة السابقة نور الحسين، في تغريدة نشرتها عبر "تويتر" بمناسبة عيد ميلاد حفيدتها: "زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة فتاة أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة".

🙏🏼, habbibti Zein is our pride and joy🥰 InshAllah, her father will be justly freed ASAP and able to provide a natural, hopeful and uplifting and genuine Jordanian upbringing for her and all the family. https://t.co/G1LT18Nl5Q — Noor Al Hussein (@QueenNoor) November 3, 2021

واهتزت المملكة الأردنية، في أبريل/ نيسان الماضي، تحت وقع "مؤامرة"، قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد، والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني إضافة إلى مقربين منه، إلا أن الملكة نور والدة الأمير حمزة نفت الاتهامات الموجهة لنجلها. وعبرت دول غربية وعربية عن دعمها للمملكة الهاشمية في هذه الظروف.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الأمير حمزة وقع رسالة تقول: "أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقي على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا".

ووجّه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة المتعلقة بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين. وقال إنه "تم وأد الفتنة والأمير حمزة مع عائلته في قصره برعايتي وهو التزم السير على نهج الآباء والأجداد"، مشيرا إلى أنه قرر "التعامل مع موضوع الأمير في إطار الأسرة الهاشمية وأوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن".

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