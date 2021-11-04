صحيفة أمريكية: ضوء أخضر من السعودية والإمارات بشأن العملات المشفرة

وأكدت الصحيفة أنه في السنوات القليلة الماضية، كثفت المملكة العربية السعودية من جهودها لجذب شركات التشفير، وأشارت إلى أن البنك المركزي السعودي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة يعملان معًا لمعرفة كيف يمكن للبنكين اعتماد العملات المشفرة والمدفوعات الرقمية.

قال المطلعون للصحيفة إنهم يتوقعون أن تستثمر بعض صناديق الثروة السيادية الرئيسية في الشرق الأوسط مباشرة في العملات المشفرة في وقت ما خلال العام المقبل.

Saudis, UAE roll out red carpet for crypto as US gives a cold shoulder https://t.co/WcqwHDrgIZ pic.twitter.com/q37MqnaPXk — New York Post (@nypost) November 4, 2021

​في السعودية، يُعد التركيز على العملات المشفرة جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجعل البلاد مركزًا للابتكار، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي الوقت نفسه بينما تضع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نفسهما كملاذ آمن لشركات العملات المشفرة، فإن الولايات المتحدة تجعل من الصعب بشكل متزايد على تلك الشركات نفسها العمل محليًا، كما يؤكد كبار العملات المشفرة.

في غضون ذلك، ضاعفت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، من موقفها العدواني تجاه العملات المشفرة في تقرير يدعو الكونغرس إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مُصدري "العملات المشفرة" كونها عملات مشفرة متضخمة مرتبطة بالعملات الورقية مثل الدولار، داعية تنظيم التكنولوجيا كبنك تقليدي.

قال المطلعون للصحيفة إنه حتى في الوقت الذي يواجه فيه المضاربون بالعملات المشفرة طريقًا صعبًا أمام المنظمين الأمريكيين، فإنهم يقولون إنهم متفائلون بشأن آفاقهم في الشرق، بحسب الصحيفة.