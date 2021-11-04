مصر... استغلال المصادر المتجددة لتوليد 42% من احتياجات الطاقة بحلول 2030

ونقلت "رويترز"، اليوم الخميس، عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن بلاده تعتزم استخدام وقود الهيدروجين النظيف في إطار الجهود المبذولة لتوليد 42% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وفي وقت سابق، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا إلى ضرورة منح أفريقيا معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها، مؤكدا في ذات الوقت أن مصادر الطاقة المتجددة في مصر بلغت 20% من إجمالي الطاقة التي تنتجها.

جاء ذلك خلال كلمة السيسي في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، يوم الاثنين الماضي، والتي أوضح فيها قائلا: "تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لحجم التحديات الذي تواجهه"، مضيفا: "تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة (التغير المناخي)".

في سياق متصل، أكد السيسي أن مصادر الطاقة المتجددة تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، موضحا أن بلاده تعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو وتجهيز البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الذكية والمستدامة.