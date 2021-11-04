المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تعلن فتح باب الترشح للرئاسة الاثنين المقبل

وقال مسؤول التوعية في مفوضية الانتخابات، خالد المناعي، في تصريحات مع قناة "ليبيا بانوراما"، إن "فتح باب الترشح للرئاسية وتوزيع بطاقات الناخب الاثنين المقبل"، مؤكدا أن البلاد ستكون دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية.

عاجل | مسؤول التوعية بمفوضية الانتخابات خالد المناعي لبانوراما: فتح باب الترشح للرئاسية وتوزيع بطاقات الناخب الاثنين المقبل pic.twitter.com/cKsu40kzZ1 — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) November 4, 2021

وكاتت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قامت، يوم الثلاثاء الماضي، بحذف نشر شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد ساعة واحدة من نشرها على موقعها.

وكانت تلك الشروط، التي أعلنتها المفوضية قبل حذفها، تضمنت بعض البنود التي تتعارض مع قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره البرلمان سابقًا، خاصة فيما يتعلق بشرط الجنسية، الذي قد يمنع مرشحين محتملين من حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح.

وحسب بيان المفوضية المحذوف، فإن "على المترشح أن يكون ناخباً، أي مسجلاً بسجل الناخبين، وأن يكون مسلماً ومن أبوين مسلمين"، مشددا على ضرورة أن يثبت المترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.

وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامهما في ليبيا، في آذار/مارس الماضي، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.

طالع أخبار ليبيا اليوم عبر سبوتنيك