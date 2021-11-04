خطأ بشري في مطار الكويت كاد أن يؤدي إلى كارثة والسلطات تتحرك... فيديو

شكلت هيئة الطيران المدني في دولة الكويت، لجنة تحقيق بعد تداول مقطع فيديو يوثق طائرتين نفذتا في وقت متقارب هبوطا وإقلاعا.

وعلقت هيئة الطيران المدني عبر حسابها في "تويتر" في بيان، وجاء في نص البيان: "ردا على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هبوط وإقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي، نود التوضيح بأن الإدارة العامة للطيران المدني، قامت على الفور بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، كما قامت بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة من يثبت تقصيره، وتطبيق الإجراءات القانونية في ذلك".

الطيران المدني : تطبيق اجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات ، كما تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة من يثبت تقصيره وتطبيق الاجراءات القانونية في ذلك . pic.twitter.com/aj0vrPDr1s — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) November 3, 2021

من جانبه، قال الكابتن الطيار عبدالله الغامدي، عبر حسابه في "تويتر" في تفاصيل الواقعة، إن "الطيار وصل للحد الأدنى من الارتفاع، ولم يحصل على الإذن بالهبوط، في الوقت الذي لا تزال فيه الطائرة الأخرى بالمدرج".

الطيران المدني: طبقنا اجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية وشكلنا لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين.

• رداً على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الأجتماعي حول هبوط واقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي. pic.twitter.com/GYiwrv3iqw — المجلس (@Almajlliss) November 3, 2021

وأشار الغامدي إلى أن الأصل في مثل هذه الحالات، إلغاء الهبوط واتباع طريق الهروب المرسوم والمعروف مسبقًا، لتفادي التقارب بين الطائرات". بحسب "إرم نيوز".

ولفت إلى أن "الخطأ كان مشتركًا بين المراقب الجوي، والطيار الذي كان يستعد للإقلاع"، مشككًا أن يكون الطيار في طائرة الهبوط قد حاول الهبوط مسرعًا.