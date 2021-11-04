السعودية توجه تحذيرا للمسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة 

وجهت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تحذيرا للقادمين إلى المملكة بشأن كورونا.

ونشرت هيئة الطيران المدني السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، للتأكيد على وجوب تقديم المسافرين القادمين إلى المملكة من غير السعوديين، فحص "PCR" قبل صعودهم للطائرة.

#نصائح_للمسافرين غير المواطنين القادمين إلى المملكة:



يجب على المسافر الالتزام بتقديم فحص (PCR) قبل الصعود للطائرة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية. pic.twitter.com/hRaYCVPYWz — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) November 4, 2021

وأشارت السلطات السعودية إلى أن عينة فحص "PCR" يجب تلقيها قبل 72 ساعة من المغادرة قادما إلى المملكة، شريطة أن تكون صادرة من إحدى المراكز المعتمدة في الدول القادمين منها.