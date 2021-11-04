إعلام: "المأزق الحكومي" في لبنان على حاله

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن ما وصفته بـ "المأزق الحكومي" في لبنان لن يتغير، مستبعدة استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو وزير الإعلام جورج قرداحي".

جاء ذلك وفقا لتدوينة نشرتها قناة "إل بي سي إنترناشيونال" اللبنانية على "تويتر"، اليوم الخميس.

ونقلت القناة عن مصادرها أن " المأزق الحكومي سيظل على حاله"، مشيرة إلى أن "ميقاتي الذي رفع سقف الموقف لن يستقيل ولا الحكومة ستستقيل".

وقالت المصادر إن "قرداحي لن يستقيل اقتناعا منه ومن حلفائه بأن استقالته لم تكن سبب نشوب الأزمة وأنها لن تكون مفتاح معالجتها".

وقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في وقت سابق اليوم، في تصريحات صحفية، إنه لن يستقيل وأنه لم يغير موقفه.

وجاء ذلك بعدما وجه له رئيس الحكومة رسالة دعاه فيها إلى "تحكيم ضميره لأن الحكومة تواجه ظروفا صعبة"، مضيفا: "البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة".

وأكد ميقاتي "عزمه معالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج الشقيقة وفقا للقواعد السليمة".

وتسبب نشر مقابلة تلفزيونية جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه منصبه الحالي في أزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.

معلومات الـLBCI: المأزق الحكومي على حاله وميقاتي ورغم رفعه سقف الموقف لن يستقيل ولا الحكومة ستستقيل ولا قرداحي سيستقيل اقتناعاً منه ومن حلفائه بأن استقالته لم تكن سبب نشوء الازمة ولن تكون مفتاح معالجتها — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) November 4, 2021

وتضمن حديث قرداحي خلال المقابلة، قوله إن جماعة "أنصار الله" اليمنية تدافع عن نفسها ضد ما وصفه بـ "الاعتداء الخارجي على اليمن".

وتفاقمت الأزمة بعدما رفض وزيرة الإعلام اللبناني الاعتذار عن تلك التصريحات التي قالها قبل تولي منصبه، وهو ما تسبب في استدعاء السعودية سفيرها في بيروت ومطالبة السفير اللبناني في المملكة بمغادرة البلاد، وهو الإجراء الذي تبعته الكويت والبحرين والإمارات.

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