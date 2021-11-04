إعلام: إسرائيل تكشف عن خطوة تفعلها حال دخولها حربا على الجبهة الشمالية

تساءلت قناة عبرية، اليوم الخميس، عن مدى إمكانية تصدي إسرائيل لأكثر من 2500 صاروخ، بشكل يومي، في حال دخولها الحرب على الجبهة الشمالية.

ونشرت القناة العبرية الـ12، صباح اليوم الخميس، حوارا للجنرال أوري غوردين، قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أكد من خلاله استعداد بلاده لسقوط أكثر من 2500 صاروخ بشكل يومي في مناطق مأهولة بالسكان، وهو ما تجري السلطات الإسرائيلية التدريب عليها، في الوقت الراهن.

وتحت عنوان "إيران لن تسكت"، جاء حوار أو لقاء القناة مع الجنرال أوري غوردين، الذي أفاد من خلاله بأن بلاده باتت مستعدة لتلقي أو لسقوط آلاف الصواريخ على مناطق مأهولة بالسكان، من شمال البلاد إلى جنوبها، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على المواطن الإسرائيلي ومدى تفهمه لخطورة الوضع وما يجري في المنطقة الشمالية لبلاده من خطورة أمنية.

وألمح الجنرال أوري غوردين إلى تورط بلاده في الهجوم على سوريا، بدعوى مهاجمة مستودعات أسلحة، رغم تأكيد القناة العبرية نفسها بأن هذا الأمر ينسب إلى وسائل سورية، والتي تتهم إسرائيل، دوما، بمهاجمة أراضيها،

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أكدت انطلاق مناورة "نقطة تحول" على الجبهة الداخلية تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلا عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل، وهي المناورات التي بدأت الأحد، وتنتهي اليوم الخميس.

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