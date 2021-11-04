أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحدا

غرد أحد الأمراء السعوديين قائلا إن الإيرانيين إذا تمكنوا في المنطقة فلن يرحموا أحدا.

وحسب ما نشره الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه في موقع "تويتر"، نعى على المدافعين عن المشروع الإيراني، مؤكدا أنهم لا يدركون خطورته.

وقال: "بعض الساسة والإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية دون إدراك الخطر الذي يشكله ذلك على الأمة العربية والإسلامية".

بعض الساسةوالإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سورياوالعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل, اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 3, 2021

ونصح الأمير السعودي قائلا: "إذا تمكنوا (يقصد الإيرانيين)، لن يرحموا أحد وما يحدث في سوريا والعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل، اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم".

وكان الأمير السعودي قد نشر مقطعا يظهر فيه حسن نصر الله، أمين عام "حزب الله" اللبناني، وهو يقول "المطلوب أن يُسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي".

وعلق قائلا: "لم نسمع لبعض الساسة اللبنانيين أي صوت بل أن بعضهم استعجب من الموقف السعودي اتجاه لبنان في الأزمة الأخيرة، فأين هي سيادتكم من هذه التصريحات؟".

بعض الساسةوالإعلاميين والمثقفين يدافعون عن المشروع الإيراني في المنطقة نكاية وكرها في السعودية لكنهم لا يدركون بأنه خطر على الأمة العربية والإسلامية وإذا تمكنوا لن يرحموا أحد وما يحدث في سورياوالعراق واليمن من نهب وقتل وتهجير خير دليل, اصحوا قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 3, 2021

جدير بالذكر أن العلاقات اللبنانية السعودية تشهد حالة من التجاذب، بعد تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، اعتبرتها المملكة مسيئة إليها.

وقد وصل الأمر إلى حد طرد السعودية للسفير اللبناني، واستدعاء سفيرها من بيروت، إضافة إلى بعض القرارات الاقتصادية الأخرى كمنع دخول الواردات اللبنانية.

وقد تبع السعودية في موقفها بعض الدول الخليجية، فيما تسعى كل من قطر والكويت إلى محاولة حل الأزمة، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

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