قائد الجيش السوداني يطلق سراح 4 وزراء من الحكومة المنحلة

أطلق قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، سراح 4 وزراء من الحكومة السودانية المنحلة.

القاهرة – سبوتنيك. ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قراره المتعلق بـ "إطلاق سراح 4 من الوزراء في الحكومة".

وأوضح التلفزيون أسماء الوزراء وهم "وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير، ووزير الحكم الاتحادي يوسف أدم".

وكان البرهان قد تلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على مسار "الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وبدوره، تعهد قائد الجيش السوداني خلال الاتصال على "سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة".