الصفدي: أمن السعودية ودول الخليج من أمن الأردن و"الحوثي" يعيق الحل في اليمن

قال رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي من أمن المملكة، رافضا أي أي اعتداء أو إساءة للمملكة.

جاءت تصريحات الصفدي خلال محادثات اليوم مع وزير الخارجية ووزير الدفاع في إيرلندا، سيمون كوفيني، حيث ناقش الطرفان المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان وزارة الخارجية الأردنية.

It was a pleasure to receive #Ireland FM @simoncoveney. We had an excellent discussion on means to advance strong ties & regional challenges. We value Ireland’s support for just peace on basis of the 2-state solution & for UNRWA. Looking forward to continuing close coordination https://t.co/dlDvF6nVCH — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) November 4, 2021

وقال الصفدي: "أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي من أمن المملكة، والأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء ويرفض أي إساءة للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف الصفدي، عن الأوضاع في اليمن: "نؤكد على ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن، وفق المرجعيات المتفق عليها والتي تشمل قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاقية الرياض".

ولفت الصفدي إلى أن

"الأردن مستمر بالعمل مع شركائه من أجل حل الأزمة اليمنية، وأنّ ما يعيق الوصول إلى هذا الحل هو موقف الحوثيين".

وكانت السعودية، قد أعلنت الجمعة الماضية، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات".

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.