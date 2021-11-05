رئيس الوزراء اليمني: تدهور سعر العملة الوطنية معركة موجهة وفيها مضاربون ومستفيدون

وصف رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، اليوم الخميس، تدهور سعر العملة اليمنية بأنها معركة موجهة، محذراً من التبعات الكارثية لذلك التدهور على معيشة اليمنيين.

القاهر - سبوتنيك. وقال عبد الملك خلال اجتماع عقده مع قيادة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "من الخطأ الاعتقاد بأن موضوع تدهور سعر العملة الوطنية إجرائية فقط، بل إنها معركة موجهة وفيها مضاربون ومستفيدون، ويجب تعاون الجميع من اجل الانتصار فيها".

وأضاف: "تراجع سعر صرف العملة الوطنية له تبعات كارثية على معيشة المواطنين اليومية، وينبغي العمل التكاملي وحشد كل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة لذلك".

وأكد "دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضمان عودة الدورة النقدية للنظام المصرفي، وأهمية إسراع البنك في تنفيذ عمليات التدخل في السوق المفتوحة، وزيادة العرض من النقد الأجنبي بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية".

وشدد رئيس الوزراء اليمني على "ضرورة مواصلة الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف".

وأشار الى "أهمية التنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له أثره الإيجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين".

من جانبهم، أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي وأعضاء مجلس إدارة البنك، "الانتهاء من ترتيب الإجراءات لبدء تطبيق نظام مزادات بيع العملات الأجنبية عبر منصات إلكترونية وتطبيقات دولية متقدمة، بعد التحسن الجيد لموقف رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي".

وتطرق إلى "خطة استثمار الأرصدة المتاحة للبنك المركزي من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة لاستخدامها في عمليات السوق المفتوح، ورسم آلية واضحة لتغطية اعتمادات استيراد السلع الأساسية بإجراءات شفافة من خلال تبني برامج متفق عليها مع شركاء اليمن في التنمية".

وقال إن "نظام المزادات المزمع تطبيقه يتسم بالشفافية والاستدامة ويعمل على تنظيم العرض والطلب على النقد الأجنبي وتحسين فعالية وكفاءة استخدامه لمواجهة احتياجات عملاء البنوك ويساعد على تحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي".

وسجل الريال اليمني، اليوم، في عدن تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية، إذ سجل 1505 ريالات مقابل الدولار الأمريكي الواحد، و395 ريالاً أمام الريال السعودي.

وفي 16 أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن إيقاف تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة، ضمن إجراءاته للحد من انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وذلك غداة تراجع الريال اليمني في عدن، إلى 1370 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي، و355 ريالاً يمنياً للريال السعودي الواحد.

ومنذ تموز/ يوليو الماضي، يشهد الريال اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة جنوب اليمن، تدهوراً حاداً في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، بعد استقرار نسبي.

وانعكس تدهور قيمة الريال اليمني، على أسعار السلع والبضائع وخاصة المواد الغذائية، إذ سجلت ارتفاع قياسياً جعل شريحة واسعة من اليمنيين غير قادرة على شرائها.

ويعد تدهور العملة اليمنية أحد التداعيات الاقتصادية للصراع المستمر في اليمن للعام السابع توالياً، إذ كشفت الحكومة المعترف بها دولياً، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تجاوز الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع، 100 مليار دولار.

وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.