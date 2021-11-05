"المرور السعودي" يبدأ تطبيق غرامة تصل إلى 500 ريال على مخالفة تتعلق بالأطفال

ووفقا لما نشرته جريدة المدينة السعودية فإن المرور السعودي سيبدأ من اليوم تطبيق القرار الخاص بعدم ركوب الأطفال في مقاعدهم المخصصة لهم في الخلف، عن طريق تغريم صاحب السيارة غرامة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.
وكان المرور السعودي قد نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، موصيا بضرورة وضع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 أعوام في مقاعد الأمان المخصصة لهم بالمقاعد الخلفية، حفاظا عليهم من خطر الحوادث.
حرصاً على سلامتهم؛ استخدم مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، فهي تساهم وبشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدامات.— المرور السعودي (@eMoroor) November 3, 2021
#المرور_السعودي pic.twitter.com/zbswxn8zXG
واستثنى القرار من التغريم السيارات التي ليس بها مقاعد خلفية، أو أن يكون الطفل قد تجاوز سن الـ10 سنوات.
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