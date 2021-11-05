كل ما تريد معرفته عن الخدمات الجديدة على تطبيق "أبشر" السعودي

أعلنت السلطات السعودية عن خدمات جديدة تمت إضافتها إلى تطبيق أبشر الإلكتروني، تصل إلى 15 خدمة.

وحسب ما نشره تطبيق "أبشر" عبر حسابه في "تويتر"، فقد أعلن عن خدمات جديدة بالتزامن مع انعقاد "ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية"، والذي افتتحه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

سعدت اليوم في ملتقى أبشر السابع بما رأيته من إنجازات تتجدد في تطوير خدمات وزارة الداخلية الرقمية وما تسعى إليه برؤية وطموح لخدمة المواطن والمقيم والزائر وفق رؤية المملكة 2030 ،،، pic.twitter.com/nXP0FDiC1h — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) November 3, 2021

وأوضح أن الخدمات الجديدة التي تم تدشينها هي 15 خدمة، من ضمنها 10 خدمات تخص تطبيق أبشر للأفراد.

وتتضمن الخدمات الجديدة تجديد رخصة السير، حيث يمكن وعبر تطبيق "أبشر" تجديد رخصة سير المركبة، وتحميلها ليجدها الشخص في الهوية الرقمية.

حمل رخصة السير، مشهد قديم ..

الآن وعبر أبشر رخصة سير المركبة أصبحت إلكترونية، حمّلها لتجدها دائما في الهوية الرقمية عبر #تطبيق_أبشرhttps://t.co/wyv3bHUyUN#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/U1pkwSps5y — أبشر (@Absher) November 4, 2021

ومنها أيضا إصدار تقارير الببيانات من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة واستعراضها وطباعتها بكل سهولة وتقديمها للجهات التي تطلبها.

أبشر بتسهيل معاملاتك.

الآن، خدمة تقارير أبشر!

تمكّنك من إصدار تقارير ببياناتك من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة واستعراضها وطباعتها بكل سهولة وتقديمها للجهات التي تطلبها.https://t.co/wyv3bHCY3f#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/WWVNi4nB2F — أبشر (@Absher) November 4, 2021

ومنها كذلك خدمات الجوازات للأسر الحاضنة، وتجديد جواز السفر للأبناء الأقل من 15 عامًا.

تقديراً لكل الآباء والأمهات ...

الآن يمكن لهم إصدار وتجديد جواز السفر السعودي لأبنائهم دون عمر 15 سنة إلكترونيًا وعبر أبشرhttps://t.co/wyv3bHCY3f#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/HdMLiwYUut — أبشر (@Absher) November 4, 2021

كما تتضمن تلك الخدمات الجديدة تجديد رخصة السلاح، ودفع الكفالات الخاصة بالتوقيف عن طريق التطبيق، وتجديد الهوية وإصدار بدل فاقد إلكترونياً، وموافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب العمل الجديد، وإصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

الآن، تقدر تكفل أفراد عائلتك أو أصدقائك للخروج من التوقيف من مكانك وأنت مرتاح.

مع أبشر، الكفالة المرورية، أصبحت إلكترونية. https://t.co/wyv3bHUyUN#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/J7BDE9M2jm — أبشر (@Absher) November 4, 2021

أيضا تضمنت تلك الخدمات إذن إصلاح المركبة، والتسجيل الموحد في مدارس القيادة.

إذن إصلاح المركبة (ورقة الإصلاح سابقًا)، لم يعد يحتاج إلى مراجعات.

عبر أبشر، بإمكانك إصداره الآن، من مكانك وفي أي وقت، والتوجه إلى الورش المعتمدة (إطلاق تجريبي)https://t.co/wyv3bHCY3f#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/ZzlMlAN6mu — أبشر (@Absher) November 4, 2021

وقدد نشرت جريدة المدينة السعودية ما قالت إنها ضوابط لاستخدام تلك الخدمات، منها ما يتعلق بتجديد الهوية الوطنية حيث يمكن القيام بتجديدها عبر التطبيق بشترط أن يكون قد بقي على صلاحية الهوية الوطنية 180 يومًا أو أقل.

وعن تحقق النظام من المواصفات الفنية للصورة، اشترط تطابُق الصورتَيْن القديمة والجديدة، مؤكدا أن سداد رسوم خدمة التوصيل شرط لإتمام الطلب، وأن تكون الصورة حديثة، مشيرا إلى عدم مورو أكثر من 6 أشهر على التقاطها، وأن تكون ملامح الوجه فيها واضحة، وبدون تعابير، وخالية من مساحيق التجميل، لافتا إلى عدم قبول الصور بالنظارات، أو العدسات اللاصقة التي تُخفي لون العين.

وأوضح أنه في حال إصدار بدل فاقد، أو تالف يمكن استخدام الصورة السابقة بشرط عدم مرور 270 يوما على التغيير، مؤكدا أنه "لا يمكن للمستفيد القيام بطلب في ظل وجود طلب قيد المعالجة"، ولا يمكن أيضا مع "وجود غرامات مالية مسجَّلة عليه من الأحوال".

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