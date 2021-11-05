مسؤول جزائري يكشف موعد وصول الموجة الرابعة لكورونا إلى بلاده

كشف إلياس أخاموك، عضو اللجنة العلمية الصحية الجزائرية، اليوم الجمعة، حقيقة وصول الموجة الرابعة لكورونا إلى بلاده.

ونقلت صحيفة النهار، اليوم الجمعة، عن أخاموك أن المؤشرات البيولوجية كلها تؤكد ارتفاع عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، خاصة في المدن الكبرى، والتي تتنقل العدوى بعدها إلى بقية المدن.

وأوضح المسؤول الجزائري أن العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بالفيروس، محذرا من وصول الموجة الرابعة لبلاده، الأمر الذي أصبح اليوم شبه مؤكد، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجنبها أبدا، وإن أمكن تقليص خطورتها والتخفيف من قوتها، عبر الالتزام الوقائي ومواصلة التلقيح.

وشدد المسؤول الجزائري على ضرورة تلقي لقاح كورونا، بدعوى أن المناعة الفاعلة والحقيقية تتحقق بعد 6 أسابيع من أخذ اللقاح نفسه، منوها إلى أن التجارب السابقة والتقديرات العلمية توضح أن ارتفاع عدد الإصابات القياسي سيكون من 4 - 6 أسابيع المقبلة.

وذكر إلياس أخاموك، عضو اللجنة العلمية الصحية الجزائرية، أن بلاده عقدت، أمس الخميس، لقاء موسعا بمشاركة الفاعلين المعنيين بأزمة كورونا في بلاده،

بهدف دراسة الخطوات الاستباقية لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا، مع توفير كل الوسائل الضرورية، مؤكدا جاهزية بلاده من كافة النواحي، خاصة الأكسجين والأدوية.

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