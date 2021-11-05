مواجهات إسرائيلية بعد احتجاجات يهود أرثوذكس على صلاة نسائية لدى حائط البراق .. فيديو

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، اندلاع مواجهات بين يهود أرثوذكس والشرطة الإسرائيلية لدى حائط البراق في مدينة القدس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الجمعة، باندلاع مواجهات بين يهود أرثوذكس والشرطة الإسرائيلية عند حائط البراق في مدينة القدس، بعدما حاولت ناشطات يهوديات الصلاة في المكان، وهو ما أثار غضب التيار اليهودي المتشدد "الحريديم"، الذي عمد إلى العمل على وقف اداء تلك الصلاة.

ח"כ בן גביר הגיע לכותל: "ההתנהלות של נשות הכותל היא פרובוקציה לשמה. הכותל הוא של כולם, אבל מי שבא לתקוע אצבע בעין לא צריך להיות בכותל"@amotzsh pic.twitter.com/as093PsQLg — כאן חדשות (@kann_news) November 5, 2021

وأوضحت القناة العبرية أن المواجهات اندلعت بين الشرطة والمحتجين من "الحريديم" (اليهود المتطرفين) رغم إلغاء ناشطات من منظمة "نساء حائط المبكى" زيارتهن إلى حائط المبكى، وأداء الصلاة بالقرب منه.

ونقلت القناة عن عضو الكنيست، جلعاد كاريف، أنها ألغت زيارتها إلى حائط البراق، موضحة أن هناك أطرافا تقبل بالتوصل إلى حلول، في حين ترفض أطراف أخرى أي حلول وسط، وهي الأطراف التي تحرض على العنف، مشددة على اختيارها عدم زيارة المكان حتى لا تتسبب في خلق مشاكل مع التيارات الدينية المتشددة.

אורה, מנשות הכותל: "אני מגיעה לכאן בכל פעם שאני נמצאת בארץ. אין לנו שום דבר נגד אנשים אחרים, אנחנו פשוט רוצים להתפלל איך שאנחנו מתפללים"@amotzsh pic.twitter.com/uzioVLuLwr — כאן חדשות (@kann_news) November 5, 2021

ونقلت القناة على لسان نساء آخريات أنهن رغبن في الصلاة في المكان، ولكن تم منعهن من أداء الصلاة.

وأصيب عدد من أفراد الجيش والشرطة الإسرائيليين، خلال تلك الاشتباكات أو الاحتجاجات التي تزعمها آلاف الحريديم الذين حضروا إلى حائط البراق، بهدف "اعتراض ورفض أداء عشرات اليهوديات من جماعة "نساء الحائط"، الصلاة عند حائط البراق، رغم اعتراض الحاخامات".

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