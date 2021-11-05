بلينكن يتصل بالبرهان والأخير يتعهد بالإسراع في تشكيل الحكومة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالا هاتفيا بالقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكومة الانتقالية والإسراع في تشكيل الحكومة.

وذكرت الوكالة أنه خلال المحادثة تعهد البرهان لوزير الخارجية الأمريكي بالالتزام والمحافظة على التحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة.

وكانت أمريكا، قد أعلنت في وقت سابق، أن إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد من عزلته عن المجتمع الدولي، وهددت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وعلى الأقل 19 مليار دولار من إعفاءات الديون.

وصرح مصدر سوداني مسؤول، الأربعاء الماضي لـ"سبوتنيك"، بأن التوصل إلى توافق بين العسكريين والمدنيين على العودة إلى الشراكة والابتعاد عن التصعيد "بات قريبًا جدًا".

يذكر أن البرهان فرض في أواخر أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.

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