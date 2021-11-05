المشري يحذر من "حرب أهلية" إذا تمت الانتخابات الليبية بالشروط الحالية

حذر خالد المشري رئيس مجلس الدولة الليبية من أن البلاد يمكن أن تدخل في حرب أهلية إذا تم إجراء الانتخابات بالشروط الحالية.

ووفقا لتصريحات لموقع الجزيرة مباشر قال المشري إن أي نتائج تترتب على هذه الانتخابات لن يتم الاعتراف بها؛ معللا بأنها تفتقد للمصداقية والقبول من طرف عموم أبناء الشعب الليبي، إذا تمت بالشروط الموضوعة حاليا.

وانتقد رئيس مجلس الدولة الليبي مجلس النواب، مؤكدا أن القوانين التي يصدرها معيبة ويتم تفصيلها على مقاس خليفة حفتر، على حد قوله.

وقال: "أنصار وداعمو الجنرال المتقاعد بعدما فشلوا في حسم المعركة ميدانيا بالسلاح انتقلوا إلى مستوى النصوص الدستورية لإيصاله للحكم بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة وضد إرادة الشعب الليبي".

وعن الدعم الخارجي لحفتر قال رئيس مجلس الدولة الليبي: "الدول التي تدعم الجنرال المتقاعد تريد الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية الليبية وموقعها الاستراتيجي، وهذه الأخيرة هي من كان وراء صياغة القوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية التي تم تفصيلها على مقاس خليفة حفتر".

وعن إمكانية أن يتولى حفتر الرئاسة قال المشري: "إن خليفة حفتر لن يكون رئيسا لليبيا ولو على جثث الليبيين"، لافتا إلى أنه سيتسبب في حمل السلاح لأبناء مدن ومحافظات المنطقة الغربية.

** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك