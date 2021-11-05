الكويت ترشح محافظها السابق لدى "أوبك" لمنصب أمين عام المنظمة

قال مصدران مطلعان إن الكويت رشحت هيثم الغيص محافظها السابق لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لقيادة المنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو.

وتولى النيجيري باركيندو، المقرر أن يترك المنصب في نهاية يوليو تموز المقبل، أعلى منصب في "أوبك" في منتصف 2016 وحصل على فترة ثانية مدتها ثلاث سنوات في 2019.

وذكر المصدران أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وترك الغيص في "أوبك" في يونيو/ حزيران وعُين نائبا للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة.

وكان فيما سبق مسؤولا عن المكاتب الإقليمية لمؤسسة البترول في بكين ولندن قبل أن يصبح محافظا لدى أوبك في 2017.