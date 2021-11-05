الجيش المصري يعلن وفاة أحد أبرز قادته خلال حرب أكتوبر

أعلن الجيش المصري، اليوم الجمعة، وفاة اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد، أحد أبرز قادته خلال حرب أكتوبر 1973 والذي خدم مصر في العديد من المناصب المختلفة.

ونعى الجيش المصري في بيان، اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد، مشيرا إلى أنه توفي صباح اليوم الجمعة.

وأضاف البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تقدمت لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووفقا للبيان، كان عبد المنعم سعيد قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر.

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