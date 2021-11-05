الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين اجتازا حدود بلاده من سوريا

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال شخصين نجحا في اجتياز خط الحدود من سوريا نحو بلاده، بشكل متعمد.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها اعتقال شخصين اجتازا خط الحدود من الأراضي السورية تجاه نظيرتها الإسرائيلية، بشكل متعمد.

قامت قوات جيش الدفاع صباح اليوم باعتقال مشتبه فيهما اجتازا خط الحدود من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية بشكل متعمد وذلك في أعقاب كمين منظم في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان. ياتي ذلك في اطار الجهود المتواصلة لحماية الحدود حيث تم نقل المشتبه فيهما لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2021

وأشار أفيخاي أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي قد نصب كمينا منظما للقبض على المشتبه فيهما، وذلك في المنطقة الحدودية جنوب هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عملية إلقاء القبض على الشخصين جاءت في سياق الجهود الإسرائيلية المتواصلة لحماية الحدود، لافتا إلى أنه تم نقل المشتبه فيهما من أجل مواصلة التحقيق لدى قوات الأمن الإسرائيلية.

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