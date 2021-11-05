قرار مرتقب في مصر بشأن تحصيل الرسوم على السحب من ماكينات الصرافة

أفادت مصادر مصرفية في مصر، بأن قرار مرتقب من المنتظر أن يصدر من البنك المركزي بشأن تحصيل الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصرافة.

وحسب موقع "مصراوي"، قالت المصادر إن البنك المركزي يدرس مد قرار إيقاف تحصيل العمولات والرسوم على عملية السحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي، وإصدار المحافظ الذكية مجانا لفترة أخرى مع قرب انتهاء القرار نهاية الشهر القادم.

وأضافت المصادر أن إيقاف تحصيل الرسوم على عمليات السحب هو استمرار لجهود البنك المركزي المصري في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضحت أن هذا القرار يهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قرر في 2020 إيقاف تحصيل الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلي ضمن إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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