صحفية لبنانية تعلن انتصارها على أدرعي

أعلنت الصحفية اللبنانية، سنا كجك، عن انتصارها الإعلامي في حربها ضد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وذلك بعد عدة مواجهات مباشرة بينها وبين الإعلام الإسرائيلي.

ونشرت كجك مقاطع فيديو توجهت فيه إلى أدرعي قالت له باللغة العبرية "بإستراتيجيتنا الإعلامية انتصرنا".

وقالت "قررنا الخوض في غمار الحرب الإعلامية النفسية ضد المنظومة الاعلامية الاسرائيلية لأننا ندرك مدى تأثيرها عليهم وعلى صفحاتهم التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تلك الناطقة باللغة العربية وعلى راسها صفحة المتحدث الرسمي باسم جيش العدو للاعلام العربي أفيخاي أدرعي".

وأضافت كجك "ما لفت الانتباه انه لأشهر عدة رأس حربة الإعلام الاسرائيلي أدرعي لم يتطرق في منشوراته لأي من الصحافيين اللبنانيين باستثناء منذ أيام تطرق لأحدهم على الهامش، وكما تعلمون لي صولات وجولات من التحدي مع أدرعي وانتصرنا عليه في كل جولة وها هو صمت عني منذ أشهر!وهذا انتصار".

كما تابعت كجك قائلة "وبعد الذي استعرضناه عن صمت المتحدث باسم جيش الإسرائيلي أقول له إننا باستراتيجيتنا الإعلامية أجبرناك أنت ومنظومتك على الصمت".