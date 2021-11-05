تسجيل
14:42 GMT05 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ"هاند باند"...صور

    Mohamed Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050630028_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_e946c78de4a6440694f06461f2f8797c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202111051050630114-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    يحرك أنس الحلبي يديه على إيقاع اللحن، يحني قامته، يبتسم ابتسامة صغيرة، ويغمض عينيه، ليعزف موسيقا لا تتوقف، ناشرةً صداها بين ثنايا البيوت الدمشقية القديمة، لتشرق بعدها على العالم بأسره.

    ينقر الشاب السوري بأصابعه على قوقعتين من المعدن تلتصق إحداهما بالأخرى، لتشكلان أنغاماً يعرفها الجميع دون أن يدركوا ذلك، فصوت آلة "الهاند باند" التي يبرع فيها الحلبي يطابق تماماً تردد الصوت الذي يسمعه الجنين في بطن أمه، لذلك يغمر شعور الألفة كل من يسمع هذه المعزوفات الساحرة.

    بدأ الحلبي العزف من عمر 7 أعوام، فيما درس الموسيقا لمدة 9 سنوات، مقتبلا الإيقاعات والمقامات الشرقية، منطلقاً في عالمه من آلة العود ليصبح اليوم أول عازف لآلة الهاند باند في الوطن العربي.

    Mohamed Damour
    بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند باند)

    يقول الشاب الثلاثيني في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "درست العزف على آلة الهاند باند في سويسرا لـ 6 أشهر، ساعدتني خلفيتي الموسيقية والإيقاعية على تعلمها بشكل أسرع، تعرفت على الآلة من خلال صديق لي في سويسرا وطورت مهارتي في العزف من خلال مقاطع الفيديو التعليمية على منصة اليوتيوب".

    Mohamed Damour
    بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند باند)

    ويتابع: "ما يميز الهاند باند هو ترددها المختلف عن باقي الآلات الموسيقية والمطابق لتردد صوت الماء وهو نفس التردد الصوتي للجنين الذي يسمعه في بطن أمه قبل أن يولد، لذلك هذا يجعلنا متصلين بالآلة بشكل أو بآخر ومعتادون على سماع هذا التردد الصوتي، فالهاند باند بطبيعتها الصوتية هي آلة خارجة من الطبيعة".

    Mohamed Damour
    بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند باند)

    بدأ الحلبي رحلته بتدريب الموسيقيين على عزف الهاند باند منذ عام 2017، ليصبح اليوم مدرباً معتمداً في الشرق الأوسط، كما أنشأ أول أوركسترا للهاند باند في العالم.

    يختار الحلبي البيوت الدمشقية القديمة لتحتضن عزفه، فهو يؤمن بوجود طاقة للمكان، "للأماكن تاريخ أيضاً، وأعتقد أن البيوت الشامية هي خير منبع للموسيقا، ولأن آلتي متصلة بالطبيعة كان من المهم أن تصدر هذه النغمات من مكان عريق"، كما يبين لـ "سبوتنيك".

    Mohamed Damour
    بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند باند)

    حفز الحلبي الكثير من الموسيقيين لتعلم العزف على الهاند باند، لا سيما في روسيا حيث أقام العديد من الحفلات الموسيقية، أيضاً يدرب اليوم 17 طالب وطالبة روسيي الأصل على العزف في دبي، وقريباً يعدّ الموسيقي الشاب مشروعاً مهماً في روسيا بداية العام القادم.

    Mohamed Damour
    بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند باند)

    عزف الحلبي في 20 بلداً حول العالم، بدءاً من روسيا، تنزانيا، الهند، سويسرا، وغيرها، لكن تبقى سوريا الأقرب إلى قلبه ببيوتها القديمة حيث يمتزج صوت الهاند باند مع حجارة البيوت الهامسة، ومع حضارتها الممتدة لآلاف السنوات، لذلك يحمل أبناؤها دائماً هذه الحضارة في قلوبهم ليصنعوا مستقبلاً يليق بهذه البلاد، كما تليق بها الموسيقا، والحب، والسلام.

    انظر أيضا:

    عرقسوس وناعم ومعروك... طقوس رمضانية مميزة في دمشق القديمة... صور وفيديو
    صورة قديمة تجمع طلاب مدرسة مختلطة في "حنانيا" الدمشقية أقدم كنائس العالم... فيديو
    "الحارة الدمشقية" و"القاهرة القديمة"... فنانة تشكيلية سورية تعيد للأماكن روحها... صور
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    عمليات التفتيش في إيران كالطيران في السحب الكثيفة
    وكالة الطاقة الذرية: عمليات التفتيش في إيران مثل الطيران في سماء كثيفة الغيوم
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك