ليبيا تعلن عدم مشاركتها في مؤتمر باريس في حال دعوة إسرائيل

أعلنت الحكومة الليبية عدم مشاركتها في مؤتمر باريس، المنعقد لأجلها، في حال وجود وفد من إسرائيل في المؤتمر.

أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، في تصريحات أدلى بها أمس الخميس، عدم حضور ليبيا "مؤتمر باريس" المنعقد لأجل حل الأزمة الليبية إذا ما أرادت "دولة الاحتلال الإسرائيلي المشاركة بدعوة من فرنسا"، بحسب وصف الأخير.

ونقل موقع "ليبيا أوبزرفر" الليبي عن حمودة تأكيده أن موقف حكومة الوحدة الوطنية وليبيا وجميع المواطنين الليبين "ثابت فيما يخص القضية الفلسطينية".

وأوضح حمودة أنه ليس من المؤكد حضور الوفد الإسرائيلي حيث لم يتم التأكد بعد من توجيه فرنسا دعوة رسمية إلى الجانب الإسرائيلي، لكنه شدد على أنه في حال مشاركتها (إسرائيل) فإن بلاده لن تشارك.

وتأتي تصريحات المتحدث الليبي على خلفية إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عدم مشاركة بلاده أيضا في "مؤتمر باريس" حول الأزمة الليبية، في حال تواجد كل من اليونان وإسرائيل وقبرص اليونانية.