اتهام الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف بـ "الخيانة والتجسس" بعد لقاء مع قناة إسرائيلية

تواجه الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف دعوى قضائية لدى النيابة العامة العسكرية في بيروت بتهمة "الخيانة والتجسس" بعدما ظهرت في لقاء مع قناة إسرائيلية.

وقالت صحيفة "الديار" اللبنانية، اليوم الجمعة، إن عددا من الأشخاص ادعوا لدى النيابة العسكرية ضد معلوف بتهمة التعامل مع العدو.

وقدم الدعوى، بما في ذلك، ثلاثة أسرى لبنانيين محررين من السجون الإسرائيلية وإعلاميان.

ويتهم المدعون الإعلامية ماريا معلوف، بـ "الاتصال والتعامل مع العدو الإسرائيلي والخيانة والتجسس والتحريض ودس الدسائس لدى دولة أجنبية ولدى العدو والنيل من هيبة الدولة ومكانتها وإضعاف الشعور القومي والاعتداء على أمن الدولة الخارجي ودعوة العدو لقتل اللبنانيين".

من جانبها علقت معلوف التي تقيم في الولايات المتحدة، على تلك الدعوى بالقول إنها تثبت أنها "على حق وبأن مستقبلنا أفضل بنشر مفهوم السلام".

واعتبرت أن إسرائيل "أثبتت أنها لم تعد عدوا للبنان والاتفاقات الإبراهيمية أهم حدث لمصلحة منطقتنا ومن يحتل لبنان هي إيران عبر حزب الله"، على حد قولها.

كلما ادعوا علي مرتزقة #حزب_الله في #لبنان كلما تأكدت اني على حق و بان مستقبلنا أفضل بنشر مفهوم السلام . #اسرائيل أثبتت أنها لم تعد عدواً ل #لبنان والاتفاقات الإبراهيمية أهم حدث لمصلحة منطقتنا ومن يحتل لبنان هي إيران الملالي العدو الأكبر لنا عبر ميليشيا #حزب_الله الإرهابية — Maria Maaloof (@bilarakib) November 5, 2021

وهاجمت ماريا معلوف خلال المقابلة التي أجراها الصحفي الإسرائيلي روعي كايس معها ونشرت أمس الخميس، على قناة "كان" الرسمية، "حزب الله" اللبناني، معتبرة أنه "يسيطر على لبنان وحكومته وأن الأزمة الأخيرة مع السعودية هي دليل على أن الحزب وصل إلى مرحلة إبعاد لبنان عن محيطه العربي وقام باختطافه وأرجع البلاد إلى الوراء".

وقالت معلوف إن "نصرالله قاتل حيث قتل أطفال اليمن وسوريا والمواطنين في مرفأ بيروت"، على حد قولها.

מסע הצלב של מריה מעלוף נגד חסן נסראללה: העיתונאית הלבנונית שקראה לישראל לחסל את מזכ"ל חיזבאללה בריאיון ראשון לכלי תקשורת ישראלי - "העט מאיים על חיזבאללה יותר מאשר הנשק"

הריאיון של @kaisos1987 מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/LtVuleL33C — כאן חדשות (@kann_news) November 4, 2021

وأكدت في الوقت نفسه أنها هربت من لبنان بسبب التهديدات لها، كاشفة النقاب عن أنها تخطط لزيارة إسرائيل قائلة أن لديها حلم بزيارة كنيسة بيت لحم والمسجد الأقصى.