مجلس حقوق الإنسان يطالب بتعيين خبير بالسودان لمراقبة الأوضاع هناك

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بتعيين خبير بالسودان بهدف مراقبة الأوضاع هناك وتقديم تقارير حتى يتم استعادة الحكومة المدنية مرة أخرى.

القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن المجلس المنعقد في جلسة خاصة حول السودان ، اليوم الجمعة "نطالب بتعيين خبير في السودان لمراقبة الأوضاع هناك وحقوق الإنسان فضلا عن تقديم تقارير عن البلاد حتى يتم استعادة الحكومة التي يقودها المدنيون".

كما دعا المجلس إلى"إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من المدنيين الآخرين المحتجزين تعسفيا منذ استيلاء الجيش على السلطة".

ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة القادة العسكريين في السودان للرجوع عن موقفهم عقب سيطرتهم على مقاليد الأمور الأسبوع الماضي، كما شجبت اعتقال واحتجاز سياسيين وصحفيين ومحتجين.