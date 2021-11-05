مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية... صورة

قتل طفل فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، برصاص إسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الطفل محمد دعدس (13 عاما)، قتل متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة البطن خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلي، في قرية دير الحطب قرب نابلس، في إطار الاحتجاجات الأسبوعية ضد الاستيطان.

ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 71 شخصا أصيبوا في الاشتباكات، معظمهم بجروح طفيفة بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الطفل دعدس من مخيم عسكر الجديد بنابلس، كان قد وصل المستشفى مصابا برصاصة في بطنه، وقلبه متوقف، لافتة إلى أن الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

דיווח פלסטיני: בן 13 נהרג מירי צה"ל בעימותים עם כוחות הביטחון ליד שכם@GalAharonovich https://t.co/lWYnjcEHrv pic.twitter.com/caVi7Eh7f0 — כאן חדשות (@kann_news) November 5, 2021

وفي وقت سابق اليوم، خرجت أيضا مظاهرات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية تضامنا مع العائلات الفلسطينية التي قررت هذا الأسبوع رفض اقتراح المحكمة العليا بشأن التماسهم ضد ترحيلهم من منازلهم.

وكانت قرارات قضائية سابقة قضت بأن المنازل تقع على أراض تابعة لجمعية استيطانية يهودية، وأنه يجب إخلاء هذه العائلات منها.

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