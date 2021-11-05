وافد عربي يتعرض لإطلاق نار من مجهولين خلال قيادته السيارة في الكويت

ادعى وافد سوري الجنسية، بأن مجهولين قاما بصدم سيارته ومن ثم أقدم أحدهما على رشه بسائل مسيل للدموع، في حين أطلق الآخر النار عليه بعد هربه.

وفتحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية الكويتية تحقيقا في ادعاء الوافد السوري، حيث وقعت الحادثة في منطقة الصليبية، وفقا لموقع "الأنباء" المحلي.

وقال مصدر أمني، بأن الوافد تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة الصليبية مساء أمس، "مواطن سوري يبلغ من العمر 20 عاما ويسكن الجهراء يعمل لدى شركة أجرة - واحضر تقريرا طبيا، وسرد انه اثناء قيادته مركبته اعلى طريق الدائري السادس باتجاه منطقة الجهراء تم الاصطدام به من قبل مركبة يابانية صالون اللون صدفي بها شخصان مجهولان وقاما بالاصطدام من الجهة الخلفية".

وتابع بشهادته، "وأثناء توقفهما على الطريق نزل أحد المجهولين وقام بسبه وأخرج من جيبه قنينة رش مسيلة الدموع بداخلها مادة شفافة اللون يشتبه بها أنها لتسييل الدموع من العين ورغم ذلك هرب، وقام المجهول بمطاردته وأخرج له سلاحا ناريا (مسدس ربع) وأطلق النار على مركبته من الجهة اليمنى".

اطلاق نار على وافد سوري بعد مطاردة في الصليبية سبقها اصطدام بمركبة فيها شخصين أحدهما رش عليه بخاخاً مسيلاً للدموع ليطارداه وتسجيل قضية شروع بالقتل. pic.twitter.com/OGNmWEd2if — المجلس (@Almajlliss) November 5, 2021

وباشرت الجهات المختصة عمليات البحث وسجلت قضية شروع فى القتل.