"حماس": قادرون على تكرار صفقة "وفاء الأحرار"

قالت حركة "حماس" الفلسطينية بقطاع غزة، إن المقاومة قادرة على تكرار صفقة "وفاء الأحرار" مجددا، في إشارة إلى عملية تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل جرت قبل 10 سنوات وعرفت أيضا بـ "صفقة شاليط".

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم "حماس" حازم قاسم بحسابه على تويتر، مساء اليوم الجمعة.

وقال المتحدث: "كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) كانت دائمًا وستبقى عند عهدها ووعدها لأسرانا الأبطال بالعمل المستمر لكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم .. هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال".

وأضاف قاسم: "كما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل عشر سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الانجاز الكبير".

كتائب القسا.م كانت دائمًا وستبقى عند عهدها ووعدها لأسرانا الأبطال بالعمل المستمر لكسر القيد عنهم وانتزاع حريتهم .. هذا واجبنا تجاه الأسرى الأبطال.. وكما عشنا صفقة وفاء الأحرار قبل عشر سنوات ستكون المقاومة قادرة على تكرار هذا الانجاز الكبير — حازم قاسم (@hazemaq) November 5, 2021

وتحتجز "حماس" جنديين إسرائيليين منذ الحرب على غزة صيف 2014، إضافة إلى مدنيين إثنين لم تتضح الملابسات الكاملة لدخولهما القطاع.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "حماس" عن صفقة أسرى قريبة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسراها.

ووقتها قالت الحركة في بيان "إننا على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها".

وكانت إسرائيل و"حماس" وقعتا صفقة تبادل للأسرى في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011 برعاية مصرية، أطلقت عليها حماس "وفاء الأحرار"، حيث أفُرج عن 1027 أسيرًا فلسطينيا مقابل الجندي في سلاح المدفعية الإسرائيلية جلعاد شاليط.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4600 أسير من بينهم حوالي 200 طفال و35 أسيرة، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وتعوّل حماس على الدور المصري في تكثيف مباحثاتها بشأن التفاوض حول صفقة لتبادل الأسرى، وملف التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

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