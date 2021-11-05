إطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي قرب رام الله

أطلق مسلح فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، النار، على موقع للجيش الإسرائيلي قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: " في وقت سابق من مساء اليوم، تلقينا تقرير عن إطلاق نار على موقع عسكري بالقرب من رام الله في منطقة لواء بنيامين الإقليمي".

وأضاف أن فحصا أوليا كشف أن فلسطينيا خرج من سيارة كانت تسير على محور قريب وأطلق عدة رصاصات على الموقع.

وتابع الجيش الإسرائيلي: "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، لافتا إلى أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة.

מוקדם יותר הערב, התקבל דיווח על ירי לעבר עמדה צבאית סמוך לרמאללה, שבמרחב החטיבה המרחבית ״בנימין״.



מבדיקה ראשונית עולה כי מחבל יצא מרכב שנסע על ציר סמוך, וירה לעבר העמדה מספר קליעים.



אין נפגעים לכוחותינו. כוחות צה״ל סורקים במרחב — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 5, 2021

وتشهد الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية توترا متصاعدا بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قتل طفل فلسطيني، برصاص إسرائيلي قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الطفل محمد دعدس (13 عاما)، قتل متأثرا بإصابته بطلق ناري في منطقة البطن خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلي، في قرية دير الحطب قرب نابلس، في إطار الاحتجاجات الأسبوعية ضد الاستيطان.

كما خرجت اليوم الجمعة، مظاهرات في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية تضامنا مع العائلات الفلسطينية التي قررت هذا الأسبوع رفض اقتراح المحكمة العليا بشأن التماسهم ضد ترحيلهم من منازلهم.

وكانت قرارات قضائية سابقة قضت بأن المنازل تقع على أراض تابعة لجمعية استيطانية يهودية، وأنه يجب إخلاء هذه العائلات منها.

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