مقتل وإصابة 6 تونسيين في حادث داخل ميناء ليبي

قالت هيئة الموانئ والنقل البحري الليبية، مساء اليوم الجمعة، إن 6 أشخاص يحملون الجنسية التونسية سقطوا بين قتيل وجريح في حادث بميناء الزاوية النفطي.

وأضافت الهيئة في بيان، أن الحادث "المؤلم" وقع أثناء محاولة فصل خزان من نقطة ربط بحقل البوري البحري، ما تسبب في وقوع وفيات وإصابات بين 6 أشخاص جميعهم من ذوي الجنسية التونسية.

ولم يحدد البيان عدد القتلى أو عدد المصابين بشكل تفصيلي، لكنه أشار إلى أن السلطات كلفت لجنة للتحقيق في الحادث، حسبما ذكرت الهيئة في بيان عبر صحفتها بمنصة "فيسبوك"، مشيرة إلى وجود "مفقودين" خلال الحادث.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا من مدير ميناء الزاوية النفطي بوقوع الحادث في تمام الساعة الرابعة عشر ونصف تقريبا، في حقل البوري البحري.

وذكر البيان، أنه تقرر تشكيل لجنة أزمة طوارئ على الفور لمتابعة العملة، وتكليف لجنة أخرى بالتحقيق في موقع الحادث لجمع الأدلة وإعداد تقرير بشأن الحادث.

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