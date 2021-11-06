السلطات السعودية تتلقى بلاغا بوجود "كائن فطري" طليق في الرياض

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) في السعودية، بلاغا عن وجود كائن فطري طليق في أحد أحياء العاصمة الرياض.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، في بيان اليوم السبت، إنها باشرت بلاغا، ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

القوات الخاصة للأمن البيئي تباشر بلاغًا عن وجود (ظبي فلودير) طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/TmJ19nrIRc — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 5, 2021

وأضافت أنه على الفور تم التعامل مع البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

ووفقا للبيان، فإن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أو محاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.

كما ناشد البيان المواطنين بالمبادرة حال مشاهدة هذه الكائنات بالإبلاغ عنها على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

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