محمود عباس يقوم بزيارة مرتقبة لموسكو نهاية الشهرالجاري

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية إن: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل موسكو في 23 تشرين الثاني / نوفمبر".

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت، للإذاعة الفلسطينية إن: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل موسكو في 23 تشرين الثاني / نوفمبر".

وأضاف المالكي ان: "الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور العاصمة الروسية موسكو في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وخلال هذه الزيارة سيلتقي الرئيس عباس بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأعلن عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد سابقًا، عن توجه وفد بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

وأشار الأحمد، في حديثه لتلفزيون فلسطين عبر برنامج "ملف اليوم"، إلى أن الاجتماع يعتبر الخطوة الأخيرة قبل انطلاق وفود منظمة التحرير لاطلاع العالم على الخطوات التي أعلن عنها الرئيس خلال خطابه في الأمم المتحدة، والتي سيتم بدء العمل بها كخطة عمل منذ الآن، واطلاعهم على مسيرة عملية السلام، والتذكير بقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "سنطالب بدولة واحدة ديمقراطية إذا لم يتم الالتزام بحل الدولتين"، منوها إلى أنه سيتم بدء توجه الوفود إلى الخارج، حيث سيتوجه الوفد الأول إلى موسكو برئاسة الرئيس محمود عباس، خلال أيام، مؤكدا أهمية دور روسيا الاتحادية الصديقة للشعب الفلسطيني، كي تضغط على الجانب الإسرائيلي للالتزام بحل الدولتين.