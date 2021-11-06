القبض على سياسي عراقي بارز يبتز مسؤولين كبار في الدولة ... فيديو وصور

نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، صباح الكناني، الذي وصف بـ"المبتز"، بالجرم المشهود.

ونشر جهاز الأمن الوطني العراقي، مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، صباح الكناني، الذي وصف بـ"المبتز"، بالجرم المشهود.

وذكر جهاز الأمن الوطني في بغداد، في بيان إنه "تم إلقاء القبض على المدعو صباح الكناني بتهمة الابتزاز والرشوة لأحد المدراء العامين في وزارة الصناعة والمعادن بمبلغ (30) الف دولار وبالجرم المشهود".

وجرى توقيفه بعد إصدار مذكرة قبض بحقه من قبل محكمة تحقيق الكرخ الأولى، "وسيتم تدوين أقواله وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه"، بحسب البيان.

الأمن الوطني يلقي القبض على المدعو صباح الكناني متلبساً بالرشوة.#العراق#جهاز_الأمن_الوطني pic.twitter.com/UyWLw1Erfh — جهاز الأمن الوطني العراقي (@Inss131) October 28, 2021

وترشح الكناني في الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن الدائرة الثانية التسلسل 46.