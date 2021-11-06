مصر... إحباط تهريب 13 مخطوطة أثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب 13 مخطوط أثري داخل مطار القاهرة الدولي.

وتعود المخطوطاطات الأثرية التي ضبطتها الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم (1) في المطار إلى القرون 17 و18 و19، بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وتشمل المخطوطات المضبوطة مخطوط صلوات الصوم الكبير باللغة القبطية والعربية، ومخطوطات من الفقه الاسلامي والطب الروحاني للأنبا ميخائيل أسقف أتريب، وكذلك مخطوط الابصلمودية المقدسة بنهرين، وأدعية تبدأ بأسماء النبي محمد.

وبخلاف المخطوطات الأثرية، فقد تم ضبط كذلك قالب لسك العملة من المعدن عليه غراء يعود إلى العصر العثماني، بالإضافة إلى 3 لفائف من ورق البردي كانت في حالة سيئة من الحفظ.

وأوضت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار المصري بسرعة إعادة المضبوطات إلى المتحف القبطي لإجراء عمليات الصيانة والترميم لها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك