بالصور.. تظاهرة للمعارضة البحرينية مؤيدة لقرداحي ومنددة بحرب اليمن

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لتظاهرة خرجت في البحرين، يُزعم أنها للمعارضة البحرينية، تأييدا لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وتنديدا بحرب السعودية في اليمن.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع بلدة القدم في المحافظة الشمالية بالبحرين، لافتات تحمل شعارات "عبثية حرب السعودية على اليمن، وتضامن الشعب البحريني مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي".

كما عبر المتظاهرون عن "تضامنهم مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية"، مؤكدين أن "التطبيع مع الاحتلال ومقاطعة لبنان يُعدّان خيانة".

وردد المتظاهرون "شعارات منددة باستمرار الحرب على اليمن"، مؤكدين "وقوف الشعب البحريني مع الشعب اليمني".