بالصور.. تظاهرة للمعارضة البحرينية مؤيدة لقرداحي ومنددة بحرب اليمن

ورفع المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع بلدة القدم في المحافظة الشمالية بالبحرين، لافتات تحمل شعارات "عبثية حرب السعودية على اليمن، وتضامن الشعب البحريني مع وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي".
#حركة_حق البحرانيون يتظاهرون تضامناً مع الشعب اليمني ويطالبون بوقف #الحرب_العبثية_على_اليمن ويُّحيون وزير الإعلام اللبناني #جورج_قرداحي على موقفه المشّرف. #البحرين pic.twitter.com/rqWx8zSUl4— حركة حق (@HAQ_MOVEMENT) November 5, 2021
كما عبر المتظاهرون عن "تضامنهم مع المقاومة اللبنانية والفلسطينية"، مؤكدين أن "التطبيع مع الاحتلال ومقاطعة لبنان يُعدّان خيانة".
📍🇧🇭— (حساب جديد)ايمان بوكمال📍 (@iman_995) November 5, 2021
تظاهرات البحرين في صورة .تلخص لك موقف شعب #البحرين_مع_المقاومة #جورج_قرداحي pic.twitter.com/8eFsbHIl8s
وردد المتظاهرون "شعارات منددة باستمرار الحرب على اليمن"، مؤكدين "وقوف الشعب البحريني مع الشعب اليمني".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)