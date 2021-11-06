تبون: ماكرون أهان بلادنا ولن يقبل أي جزائري بالتواصل معه

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أهان بلاده ولذلك لن يقبل أي جزائري بالتواصل معه، مشيرا إلى أنه لن يقوم "بالخطوة الأولى" لمحاولة تخفيف التوتر مع فرنسا بعد تصريحات رئيسها.

جاء ذلك في مقابلة للرئيس الجزائري مع المجلة الألمانية الأسبوعية "دير شبيغل" أمس الجمعة.

أضاف تبون أنه عندما يعلن رئيس دولة أن الجزائر ليست أمة قائمة بذاتها فهذا أمر خطير للغاية.

وأوضح أنه في هذه الظروف، لن يبادر بالخطوة الأولى لتخفيف التوتر وإلا سيخسر كل الجزائريين.

وتابع "لن يقبل أي مواطن جزائري أن أتواصل مع الذين أهانونا"، مشددا "لا مساس بتاريخ شعب ولا لشتم الجزائريين".

ويرى تبون أن ماكرون وقف بذلك في صف الذين يبررون الاستعمار، متسائلًا "لماذا قال هذا؟ أعتقد أن ذلك أسباب انتخابية.

وأشار إلى أن الجزائر وفرنسا لم تعودا مضطرتين للتعاون مع بعضهما البعض، متهما الرئيس الفرنسي بـ"المس بكرامة الجزائريين".

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا بعد تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية في أكتوبر الماضي، رأى فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها في 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي-العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، حسب تعبيره.

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