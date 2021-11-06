جامعة الدول العربية تقرر إرسال وفد رفيع المستوى للمساهمة في معالجة الأزمة بالسودان

قررت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان بهدف تقريب وجهات النظر بين الفرقاء المدنيين والعسكريين للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وقالت الجامعة العربية، في بيان: "بناء على تكليف من أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".

وأوضح البيان: "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار".

وأشار البيان إلى أنه "من المنتظر أن يصل الوفد إلى الخرطوم مساء اليوم".

يذكر أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، فرض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع دعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.