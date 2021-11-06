ميليشيا "قسد" تختطف عددا من المواطنين في الحسكة

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن ميليشيا "قسد" أقدمت على اختطاف عددا من المواطنين في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي لإجبارهم على القتال في صفوفها.

وتابعت الوكالة: "إن مسلحين من ميليشيا "قسد" داهموا عدداً من المنازل في أحياء مدينة الشدادي بعد اقامة حواجز على مداخل وداخل المدينة واختطفوا مجموعة من الشبان وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً".

وتأتي المداهمات التي تشنها "قسد" بشكل يومي في أرياف الرقة والحسكة ودير الزور واختطاف الشبان تزامناً مع ازدياد الهجمات التي تستهدفها والتي أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها من جهة ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي جراء ممارساتها والمطالبة بخروجها.

تشهد مناطق ونقاط التماس والمواجهة بين الجيش العربي السوري وقوات "قسد" من طرف، والجيش التركي ومسلحي التنظيمات "التركمانية" الموالين له من طرف آخر، حالة من التأهب العسكري والتدريبات والمناورات مع وصول تعزيزات كبيرة للطرفين بريفي الحسكة والرقة ماينذر بنشوب حرب واشتباكات مباشرة.

في حين تسعى الشرطة العسكرية الروسية لزيادة حيوية اللقاءات والاجتماعات المباشرة بين الجيش العربي السوري وقيادة قوات "قسد" لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية في ضوء التهديدات التركية بشن عمل عسكري شمال شرقي البلاد.